Lautaro Martinez, Aubameyang piano B Barcellona: la scelta del gabonese

Lautaro Martinez resta in cima alla lista dei desideri del Barcellona che però sceglie l’attaccante Pierre-Emerick Aubameyang come piano B

ALTERNATIVA – Secondo quanto riportato dal sito del Mundo Deportivo, Pierre-Emerick Aubameyang sarebbe una delle alternative all’attaccante dell’Inter, Lautaro Martinez. E l’attaccante gabonese sarebbe a conoscenza di questo fatto. Per questo motivo starebbe temporeggiando sul discorso rinnovo. Infatti il contratto del centravanti 32enne è in scadenza con l’Arsenal a giugno 2021 ma, prima di firmare un nuovo accordo con i Gunners, vorrebbe vedere che piega possa prendere il discorso con il club catalano. Difatti quest’ultimo saprebbe bene che in caso di trattativa con la società londinese, questa non potrebbe richiedere in importo molto elevato proprio per via del contratto del giocatore vicino al suo termine.