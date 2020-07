Inter in campo con le nuove maglie contro...

Inter in campo con le nuove maglie contro Napoli e Atalanta

Debutto ufficiale per le nuove maglie dell’Inter per la prossima stagione, sia la prima che quella away, nelle partite contro Napoli e Atalanta

ESORDIO – Secondo quanto riportato da “CalcioeFinanza.it”, l’Inter, dopo aver ufficializzato ieri la seconda maglia per la stagione 2020/2021, è pronta a scendere in campo sia con la nuova prima e la nuova seconda maglia. Quest’ultima sarà il venduta dal 22 luglio e debutterà l’ultima partita del campionato contro l’Atalanta. La prima invece sarà indossata dai calciatori nerazzurri la prossima settimana, il 28 luglio, in occasione dell’incontro contro il Napoli.