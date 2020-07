Top 11 della Serie A: c’Ã¨ spazio per un giocatore dell’Inter

Top 11 della Serie A: c’è spazio per un giocatore dell’Inter

La trentaquattresima giornata di Serie A si è chiusa con il pareggio dell’Inter contro la Roma e la vittoria della Juventus contro la Lazio, risultato che permette ai bianconeri di ipotecare lo scudetto

Whoscored.com ha pubblicato su twitter la “Top 11” dell’ultima giornata di Serie A, chiusa con la Juventus che ha ipotecato lo scudetto con la vittoria sulla Lazio in virtù anche del pareggio dell’Inter contro la Roma. C’è comprensibilmente spazio per Dybala e Ronaldo, protagonisti nella fondamentale vittoria dei bianconeri, tanto Milan in virtù della larga vittoria dei rossoneri contro il Bologna, ma si trova anche un interista. Si tratta di Stefan de Vrij, protagonista nella partita dell’Inter contro la Roma col gol del momentaneo vantaggio nerazzurro e una prestazione di livello come tante in questo anno.