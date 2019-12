Lampard rinuncia agli esuberi: Marcos Alonso e Giroud out contro l’Arsenal

Condividi questo articolo

L’undici iniziale dei Blues, per il match contro l’Arsenal, non riporta nessuno degli obiettivi di mercato dell’Inter. Confermata l’esclusione di Marcos Alonso per un problema alla schiena, ancora out Olivier Giroud, ormai fuori causa da quasi un mese.

ARIETE – L’Inter e Giuseppe Marotta tendono le orecchie verso Londra, per il derby tra Arsenal e Chelsea. Vi stiamo raccontando da giorni l’interesse dei nerazzurri per due elementi della rosa di Frank Lampard: Marcos Alonso e Olivier Giroud. Il francese è da tempo ai ferri corti col club londinese. Il feeling col tecnico non è mai scattato e sarebbe un profilo ideale da aggregare alla rosa di Antonio Conte per far rifiatare Romelu Lukaku. Ma sull’ex Montpellier si è fatta agguerrita anche la concorrenza di alcune squadre francesi, oltre alla Juventus che sta provando a mettere lo sgambetto ai nerazzurri anche sul mercato.

MANCINO CERCASI – Per quanto riguarda Marcos Alonso, inizialmente si pensava potesse partire titolare contro l’Arsenal, ma a quanto pare i problemi fisici che lo attanagliano da qualche tempo continuano a limitarne il rendimento. L’ex Fiorentina è fortemente corteggiato dal tecnico che lo ha voluto a Londra, ma tra Inter e Chelsea persiste un divario importante di valutazione del cartellino (QUI vi spieghiamo la situazione). Lo spagnolo è l’obiettivo numero uno per la fascia sinistra, alla luce dei limiti tecnico-tattici di Cristiano Biraghi e delle noie fisiche di Kwadwo Asamoah. La doppia esclusione, teoricamente per motivi fisici, potrebbe rappresentare un importante indizio di mercato per l’Inter e per Marotta?