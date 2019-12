Marcos Alonso con Darmian all’Inter! Ausilio cambia proposta per Conte

Marcos Alonso è il piano A ma Darmian non sembra più essere il piano B. L’Inter lavora all’arrivo in coppia per dare a Conte tutte le pedine di cui necessita. Come ripreso da “Sport Mediaset”, Ausilio avanza due proposte diverse per arrivare a entrambi

DOPPIO COLPO – L’Inter vuole accontentare le richieste di Antonio Conte per il mercato di riparazione. Non c’è solo l’obiettivo principale Arturo Vidal (vedi ultime novità), ma anche altri nomi molto graditi al tecnico. E si tratta di uomini di fiducia allenati in passato. Il jolly Matteo Darmian potrebbe arrivare all’Inter a prescindere da altre operazioni, semplicemente scambiandolo con Federico Dimarco, in uscita. Il classe ’89 in forza al Parma è già stato inquadrato da Conte ai tempi della Nazionale Italiana, infatti può giocare da quinto di centrocampo sia a destra sia a sinistra (ed all’occorrenza come terzo di difesa). Darmian all’Inter in attesa che il Chelsea abbassi le pretese per Marcos Alonso, vero obiettivo per la fascia sinistra. Il DS nerazzurro Piero Ausilio ha alzato l’offerta a 5 milioni di euro per il prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 20 per il classe ’90 spagnolo, anche se gli inglesi al momento vogliono 10 milioni in più. Arrivano in coppia?