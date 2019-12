Conte, 3 richieste all’Inter: prioritÃ  Vidal, apertura Giroud. L’esterno… – Sky

Conte, 3 richieste all’Inter: priorità Vidal, apertura Giroud. L’esterno… – Sky

Condividi questo articolo

Come riporta Marco De Micheli, in collegamento da Appiano Gentile con gli studi di “Sky Sport”, sono le tre le richieste di Antonio Conte all’Inter in sede di mercato: l’obiettivo numero uno è ovviamente Arturo Vidal. Apertura del Chelsea per Oliver Giroud

GUERRA DI NERVI – Arturo Vidal è il primo nome chiesto da Antonio Conte, anche per via degli infortuni di Sensi e Barella. Il tecnico salentino vuole l’esperienza vincente e la grinta del cileno, reso grande dall’allenatore e da Beppe Marotta ai tempi della Juventus. L’ex Bayern Monaco vuole cambiare aria e avere più spazio, sta cercando di forzare la mano con il Barcellona. L’Inter aspetta di capire come si evolverà questo discorso, ma i rapporti tra le due società sono ottimi.

GLI ALTRI – Conte ha chiesto almeno tre rinforzi: oltre al centrocampista, sulla lista ci sono anche un esterno sinistro e un attaccante. Su Giroud c’è stata un’apertura da parte del Chelsea. Lampard punta sui giovani e il francese potrebbe partire, essendo in scadenza di contratto. In alternativa sono attivi i contatti con il Napoli per lo scambio Llorente-Politano. Con il Chelsea si è parlato di Alonso e Palmieri ma le richieste sono alte: il nome in pole è Darmian, che conosce il tecnico dai tempi della Nazionale e sarebbe un jolly difensivo.

Fonte: Sky Sport.