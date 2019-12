Inter, Castrovilli alternativa a Vidal? Solo ad una condizione

Il quotidiano “Libero”, nell’edizione odierna, rilancia il nome di Gaetano Castrovilli come piano B, qualora la pista Arturo Vidal dovesse diventare infattibile. Il profilo piace a Giuseppe Marotta, ma soltanto ad una condizione.

PIANO B – Il calciomercato è ormai alle porte e iniziano a sovrapporsi voci, indiscrezioni e profili designati. L’Inter sta lavorando intensamente per accontentare Antonio Conte portando Arturo Vidal a Milano. Il cileno sta provando a forzare la mano col Barcellona (come abbiamo visto negli ultimi giorni). Ma la distanza tra domanda e offerta permane (una decina di milioni, ndr), pertanto i nerazzurri vorrebbero cautelarsi. Il nome tornato in auge di recente è quello di Gaetano Castrovilli, mezzala classe ’97 della Fiorentina, club con cui l’Inter ha diversi discorsi in piedi (QUI ve li illustriamo). Secondo il quotidiano “Libero”, però, l’ipotesi sarebbe percorribile soltanto tramite uno scambio secco, magari proprio con Matteo Politano.

