Kurzawa-Inter, dipende dall’uscita di Kolarov. La situazione per Digne − SM

Kurzawa e Digne rimangono i due nomi segnati sul taccuino della dirigenza dell’Inter per rafforzare la fascia sinistra. Come riporta Sport Mediaset, tutto dipende anche dall’uscita di Kolarov

USCITA ED ENTRATA − Layvin Kurzawa e Lucas Digne sono i due giocatori finiti nel mirino dell’Inter. Soltanto uno dei due potrebbe arrivare a Milano. Condizionale d’obbligo poiché tutto dipende sia dall’uscita di Aleksandar Kolarov che dai rispettivi club Paris Saint-Germain ed Everton. La proposta dell’Inter è quella del prestito secco, formula che al momento non piace al club inglese anche se la situazione rimane in stand-by e in continua evoluzione. Come riporta Sport Mediaset, Kurzawa rimane in uscita dai parigini ma bisognerà capire se Leonardo&Co accettino la formula dei nerazzurri.