Brozovic, rinnovo con l’Inter imminente? Distanza ridotta, le cifre

Brozovic presto rinnoverà con l’Inter. In settimana arriverà Steven Zhang in Italia (vedi articolo) anche per chiudere la questione relativa al centrocampista croato

CIFRE − Rinnovo Marcelo Brozovic ci siamo! L’Inter e il giocatore stanno finalmente chiudendo il discorso per prolungare il contratto. Come riporta Sky Sport, filtra grande ottimismo su entrambi i fronti e l’imminente arrivo di Steven Zhang è un ulteriore ottimo proposito. L’accordo tra club e centrocampista croato si chiuderà per un quadriennale pari a 6,5 milioni di euro. Dunque, la distanza si è ridotta rispetto a qualche mese con la richiesta dei nerazzurri di 6 milioni e quella del padre-agente del giocatore di 7. La fumata bianca sta arrivando.