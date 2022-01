Paventi: «Inter, provvedimento giudice sportivo importante per Calhanoglu»

Andrea Paventi, ospite negli studi di Sky Sport 24, ha parlato della vicenda Bologna-Inter. Il provvedimento del giudice sportivo dirà se Calhanoglu sarà presente o meno contro la Lazio

LA SITUAZIONE − Paventi aggiorna sulla vicenda legata a Bologna-Inter: «Bisognerà capire il provvedimento del giudice sportivo. Perché ci sarà un giocatore importante come Hakan Calhanoglu che dovrà scontare una giornata di squalifica, se ci sarà il 3-0 a tavolino potrà giocare con la Lazio. Ieri a Bologna è andato in onda quel teatrino pre confezionato. Con lo stesso Bologna che ha presentato una distinta come l’Inter. Il referto di Ayroldi dirà di più. L’Inter si prepara alla gara con la Lazio, facendo questo salto di ostacoli cercando di fare bene e dare continuità al momento prima delle feste natalizie».