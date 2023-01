Kessié, intenzioni da capire. Ancora nessun contatto tra club – Sky

Ci sono aggiornamenti importanti per la trattativa che vede protagonisti Franck Kessié e Marcelo Brozovic. Inter e Barcellona riflettono sullo scambio, Luca Marchetti ne ha parlato così da Sky Sport.

CONTATTI – La trattativa tra Inter e Barcellona per lo scambio tra Franck Kessié e Marcelo Brozovic non è ancora entrata nelle fasi finali. Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha dato questi aggiornamenti: «Non hanno ancora parlato direttamente i due club. Si tratta di un’idea nell’aria costruita dagli intermediari che annusano potenziali operazioni tra società e fanno venire il germoglio nella testa delle dirigenze. Io penso che sia una buona operazione per l’Inter, proprio per la presenza di Calhanoglu e Asllani e la fisicità di Kessié. Brozovic è uomo di qualità, regista a livello internazionale e ha un ruolo di leader riconosciuto nell’Inter. Kessié ha grande personalità, corsa in mezzo al campo e l’Inter ne avrebbe bisogno. Ora bisogna capire le reali intenzioni dell’ivoriano, partito la scorsa estate per un’altra dimensione di club. Non so se vuole tornare indietro a Milano».