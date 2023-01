Bucciantini: «Inter forte, ma manca sempre qualcosa! Squadra diversa»

L’Inter di Inzaghi sfida il Milan di Pioli nella finale di Supercoppa italiana. Secondo Bucciantini, il trofeo rappresenta un po’ la chiusura ideale della stagione precedente. Il giornalista pensa che in campo possa scendere anche la paura. Le sue dichiarazioni a Sky Sport

CHIUSURA – L’Inter e il Milan chiudono la stagione 2021/22 con la finalissima di Supercoppa italiana a Riad. Marco Bucciantini racconta l’evoluzione delle due squadre: «È una finale ed è un po’ l’ultimo trofeo del 2022 perché di fatto la costruisci nella stagione precedente. E sembra proprio l’ultimo trofeo di quella stagione perché qualcosa è cambiato, sono due squadre che quest’anno in campionato dovranno fare i conti con altre realtà. È una finale, non c’è un giorno dopo. Quindi un po’ la paura di perdere stavolta ci va in campo».

VENDEMMIA A METÀ – Bucciantini continua a vedere un’Inter forte ma difettosa: «L’Inter adesso è facile da prevedere ma è molto diversa da come è stata pensata in estate. Dumfries non è tornato a posto dal Mondiale, Darmian è una forza tranquilla: sai cosa ti dà. Ma se guardi, al centro della difesa c’è Acerbi, in regia Calhanoglu e Mkhitaryan titolare. È una squadra diversa ma ormai è questa. Continua a dare l’impressione di essere forte anche se sembra mancare sempre qualcosa alla vendemmia».