Kayode profilo adatto per sostituire Dumfries: la situazione oggi – Sky

L’Inter continua a lavorare sul fronte mercato, nonostante questa stagione non sia ancora finita. Così dopo Piotr Zielinski e Mehdi Taremi, la dirigenza pensa anche al possibile sostituto qualora dovesse essere ceduto Denzel Dumfries. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il nome di Michael Kayode è sempre in prima fila.

SOSTITUTO – Michael Kayode potrebbe essere il profilo adatto per sostituire Denzel Dumfries, qualora dovesse arrivare un’offerta adatta per l’esterno olandese. L’Inter non ha di certo l’esigenza di cedere un big, ma la stagione dell’ex PSV è stata fin qui poco esaltante, e a un’offerta giusta, potrebbe andare via. Il giovane terzino di proprietà della Fiorentina, come ribadito da Sky Sport, è da tempo un obiettivo del club nerazzurro dopo una stagione tutto sommato positiva per lui. La valutazione della Fiorentina, però, ad oggi è ancora alta. Per questo motivo l’Inter valuta la possibilità di inserire anche una contropartita.