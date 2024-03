Juventus dorme e perde al 93′! Marusic regala la prima gioia a Tudor

La Lazio vince nel finale 1-0 la sfida contro la Juventus, grazie alla rete di Adam Maurisic che regala la prima gioia in casa a Igor Tudor. Festeggia anche l’Inter, sempre più vicina all’obiettivo.

NON VINCE PIÙ – Juventus sconfitta in casa della Lazio 1-0 e prima gioia per Igor Tudor all’esordio all’Olimpico sulla panchina biancoceleste. Non vince più la squadra allenata da Massimiliano Allegri, solo cinque i punti raccolti nelle ultime cinque sfide. Una partita che rispecchia perfettamente la noia dei novantatré minuti di gioco, ma che regala la gioia più grande alla Lazio e di conseguenza anche all’Inter, sempre più vicina all’obiettivo scudetto ma attesa a San Siro lunedì per la sfida contro l’Empoli. Decisivo il gol di Adam Marusic al 93′ su assist di Guendouzi che più di tutti ha cercato con insistenza il gol vittoria, sicuramente motivato dopo il suo ingresso. Clamorosa dormita di tutta la difesa della Juventus nel gol incassato all’ultimo secondo. Tre punti importanti che rilanciano la squadra di Tudor in prospettiva europea.