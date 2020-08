KantÃ© obiettivo concreto dell’Inter: abbandonata la pista Tonali?

Kanté obiettivo concreto dell’Inter: abbandonata la pista Tonali?

Ngolo Kanté è il giocatore su cui Antonio Conte avrebbe puntato per rafforzare il centrocampo dell’Inter. Ne è sicuro “Sportmediaset” che parla addirittura di pista abbandonata per quanto riguarda Sandro Tonali.

RICHIESTA CONTE – Ci sarebbe N’Golo Kanté dietro la frenata dell’Inter per Sandro Tonali? Qualcosa inevitabilmente è cambiato dopo l’incontro tra Antonio Conte e Steven Zhang, compresa tutta la dirigenza. Suning ha garantito pieno appoggio al tecnico ma senza fare follie: tutti gli acquisti sono possibili ma solo se alle entrate corrisponderanno delle uscite. La lista dei possibili partenti è ormai nota: da Milan Skriniar a Marcelo Brozovic, fino ad arrivare ad Antonio Candreva, Roberto Gagliardini e ultimo su tutti Borja Valero (vedi articolo). I nomi in entrata invece sono principalmente due: Arturo Vidal e Ngolo Kante, che Antonio Conte ha avuto modo già di allenare al Chelsea. Sandro Tonali fuori da questa lista? Il calciatore è considerato un ottimo prospetto ma non l’uomo di esperienza che cerca il tecnico leccese. A Vidal e Kanté ci sarebbero altri due piani B e C: Ndombele del Tottenham e Thomas Partey dell’Atletico Madrid. Il tecnico chiede muscoli, qualità ed esperienza per il nuovo centrocampo.

