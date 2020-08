Guardiola vola a Barcellona per convincere Messi –...

Sportmediaset riporta che Guardiola è a Barcellona. Impossibile non pensare sia una mossa per accelerare la trattativa per Messi.

TUTTI A BARCELLONA – Guardiola accelera per Messi. O almeno così sembra. Secondo quanto riporta Sportmediaset il catalano infatti è a Barcellona, città quantomai al centro delle trattative di mercato da quando l’argentino ha dei dubbi sul suo futuro. Secondo i rumors l’obiettivo è proprio un colloquio con la Pulce, per arrivare al trasferimento più clamoroso del secolo. E c’è di più. Nel weekend a Barcellona è atteso anche Jorge Messi, padre e agente del numero 10. La trattativa potrebbe diventare incandescente. Con l’Inter che resta sullo sfondo.