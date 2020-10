Kanté-Inter, affare ancora aperto. Problemi tra il francese e il Chelsea

Condividi questo articolo

Photo 183390664

Kanté all’Inter è stato uno dei tormentoni dell’ultimo calciomercato. Il centrocampista era uno dei grandi desideri di Antonio Conte, ma alla fine le ristrettezze economiche e le mancate uscite hanno complicato in maniera decisiva l’affare. Di seguito le ultime novità da Le Parisien

AFFARE VIVO – Nelle ultime settimane, non ci sono state le condizioni adatte per far sì che N’Golo Kanté diventasse un nuovo calciatore dell’Inter. Il francese è stato accostato in numerose occasioni ai nerazzurri, che però non sono riusciti ad affondare il colpo. I problemi tra il mediano e Frank Lampard sarebbero ancora presenti, tanto che il centrocampista desidererebbe ora cambiare aria. Vedremo dunque se nei prossimi mesi, l’Inter tornerà nuovamente alla carica per il calciatore.