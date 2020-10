Polonia-Italia senza reti: Chiesa spreca. Barella in campo per 78 minuti

Nicolò Barella Italia

Era in programma questa sera Polonia-Italia, partita valida per la terza giornata di Nations League. Gli Azzurri non sono riusciti ad andare oltre lo 0-0 contro Lewandowski e compagni, nonostante alcune buone occasioni da gol. Di seguito tutti gli eventi principali della partita, in cui ha giocato Barella

ZERO GOL – Polonia-Italia inizia e finisce con il pressing degli Azzurri. Chiesa ha una grande occasione nel primo tempo, ma non riesce a segnare. Nella ripresa, la squadra di Mancini ha il gol vittoria prima sui piedi di Emerson Palmieri, poi con un tiro deviato di Berardi. In contropiede, Linetty va vicino all’1-0. Non arriva il gol da nessuna delle due parti: finisce 0-0. Barella, centrocampista dell’Inter ha giocato 78 minuti, prima di essere sostituito da Locatelli.