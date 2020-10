Eriksen segna, la Danimarca supera facilmente l’Islanda. Finisce 0-3

Christian Eriksen Danimarca

Ottima prestazione per la Danimarca in Nations League contro l’Islanda. Christian Eriksen è stato tra i protagonisti in campo, realizzando anche un ottimo gol, prima che arrivasse anche il tris. Riviviamo gli eventi principali della sfida tra le due Nazionali

BENE IN NATIONS LEAGUE – Christian Eriksen continua a convincere con la maglia della Nazionale, nonostante un presente ancora difficile con l’Inter. La Danimarca è passata in vantaggio nel primo tempo con un autogol di Sigurjonsson. Nella ripresa è Eriksen a trovare subito il raddoppio al 46esimo (vedi l’articolo), poi Skov chiude la partita al 61esimo. Finisce 0-3.