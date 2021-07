Joao Mario – salvo sorprese al momento impronosticabili – non sarà presente al ritiro dell’Inter, mentre Dalbert si presenterà. A meno che in casa nerazzurra non si riesca a chiudere le due operazioni in uscita in tempi record. L’obiettivo economico è noto, diventerà realtà?

DOPPIA CESSIONE – L’Inter deve piazzare i principali esuberi all’estero per sperare di ricavare qualcosa in termini economici. I nomi di Dalbert e Joao Mario, secondo le idee nerazzurre, dovrebbero portare in cassa circa 14 milioni di euro. In coppia. L’esterno sinistro brasiliano 6-7 milioni, il centrocampista portoghese 7-8. Per Dalbert l’occasione giusta può essere in Russia (vedi articolo). Ormai nessun dubbio su Joao Mario, che in Russia è già stato ma stavolta resterà in Portogallo (vedi articolo). Cambiando, però, colori. Salutare definitivamente Dalbert e Joao Mario può dare una grossissima mano ai piani nerazzurri. A livello di ingaggi si viaggia intorno ai 4 milioni netti, in due. In risparmio lordo è ancora più ampio: il portoghese ha ancora un anno di contratto, il brasiliano addirittura due. Con questo tesoretto l’Inter sì che potrebbe rifiatare un po’. Per il momento questo è lo scenario più ottimistico, ma finirà davvero così? Alla fine la cifra potrebbe essere leggermente ridimensionata. Vedremo…