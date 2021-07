VIDEO – Cavalcata Scudetto 2020/21: Inter-Sampdoria 5-1 (35/38)

Riviviamo la cavalcata che ha portato l’Inter allo Scudetto numero 19: oggi rivediamo il 5-1 contro la Sampdoria dell’8 maggio 2021.

CAMPIONI – Inter-Sampdoria dell’8 maggio non è una partita di campionato, ma una passerella lunga oltre novanta minuti per celebrare i nuovi Campioni d’Italia in carica. A San Siro tutti i blucerchiati regalano il giusto tributo ai nerazzurri all’ingresso in campo, ma la voglia di festeggiare dei padroni di casa non è certo finita. E al 4′ passano già in vantaggio grazie a un lampo di Roberto Gagliardini su cross di Ashley Young. Poi sale in cattedra Alexis Sanchez. Il cileno al 26′ si aggiusta l’assist proprio di Gagliardini e piazza in porta il destro del 2-0. Poi al 36′ devia al volo, ancora di destro, un passaggio a mezza altezza di Achraf Hakimi. Il tris arriva però dopo il gol degli ospiti, che al 35′ accorciano con Keita Baldé Diao al termine di un’azione confusionaria, con Samir Handanovic che calcola male un tiro di Antonio Candreva. Nella ripresa si vedono in campo Ionut Radu e Andrea Pinamonti, fin lì ai margini della rosa. Il numero 99 al 61′ trova il primo gol in assoluto con l’Inter, concludendo in porta con una bella acrobazia. Prima della fine c’è tempo anche per il pokerissimo, che arriva col rigore di Lautaro Martinez al 70′. Poi, subito dopo il 90′, parte la festa dei nuovi Campioni d’Italia. Di seguito il video con la sintesi di Inter-Sampdoria dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.