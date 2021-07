Dalbert, il CSKA Mosca fa sul serio! In arrivo offerta all’Inter – SI

Dalbert è uno dei tanti giocatori in uscita dall’Inter come esuberi, alla pari di Joao Mario e Nainggolan. Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, annuncia come il CSKA Mosca voglia fare sul serio.

VICINO ALL’ADDIO? – Dalbert Henrique è rientrato dal prestito al Rennes, fallimentare. L’Inter però, ovviamente, vuole venderlo e se possibile a titolo definitivo. Nei giorni scorsi si è parlato del CSKA Mosca, un’occasione per piazzarlo (vedi articolo). Su questa pista arriva il rilancio da parte di Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia: «Il CSKA Mosca è interessato a Dalbert. In settimana potrebbe presentare la prima proposta per il terzino, comunque in uscita dal club nerazzurro».