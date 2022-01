Inter, uscite o budget extra la priorità resta la fascia sinistra – TS

Il mercato dell’Inter a gennaio, secondo quanto riportato questa mattina da TuttoSport, dipenderà da due fattori fondamentali: cessione o aumento del budget da parte della società. Indipendentemente dalle occasioni che si presenteranno, la priorità resta il rinforzo sulla fascia sinistra.

ENTRATA E USCITA – L’Inter difficilmente interverrà per il mercato di gennaio, sia per quanto riguarda le entrate sia le uscite. Al momento i giocatori che potrebbero salutare i nerazzurri sono i soliti tre: Kolarov, Vecino e Sensi. Qualora non siano gli stessi giocatori a chiedere di andare via, a quel punto dalle loro uscite arriverà il budget per poter intervenire sul mercato. L’alternativa, altrimenti, sarebbe una sorta di extra budget messo a disposizione dal presidente Steven Zhang. A ogni modo, in entrambi i casi qualora la società dovesse intervenire sul mercato, lo farebbe per rinforzare un ruolo richiesto particolarmente da mister Simone Inzaghi, cioè quello di vice-Perisic. I nomi nella lista sono gli stessi: Digne o Kurzawa gli esempi low-cost, altrimenti il preferito sarebbe Kostic dell’Eintracht, ma attenzione anche al nome di Bensebaini.

Fonte: TuttoSport