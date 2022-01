Vidal in vantaggio su Gagliardini per sostituire Calhanoglu – TS

Vidal, secondo quanto riportato dall’edizione odierna di TuttoSport, sarebbe in vantaggio su Gagliardini per sostituire Calhanoglu a centrocampo.

IL SOSTITUTO – Con Bologna-Inter “sub iudice”, Calhanoglu come già ribadito dovrà scontare la squalifica proprio contro la Lazio, motivo per cui il centrocampista turco ieri ha lasciato Appiano Gentile alle 17:30, non prendendo così parte al ritiro nerazzurro. Al suo posto il favorito in mediata, insieme agli insostituibili Barella e Brozovic, è Vidal (a differenza di quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport). Il cileno sarebbe stato titolare contro il Bologna, e dovrebbe avere la meglio rispetto Gagliardini (schierato all’andata).

Fonte: TuttoSport