Inter-Lazio, Correa o Sanchez in attacco? La probabile formazione – CdS

Inter-Lazio, di mattina arriverà la decisione finale di Inzaghi riguardo l’attaccante da schierare in coppia con Lautaro Martinez per sopperire all’assenza di Dzeko. Di seguito la probabile formazione dei nerazzurri secondo il Corriere dello Sport.

LE SCELTE – Inter-Lazio, chi prenderà il posto di Edin Dzeko in attacco? Questa mattina arriverà a decisione finale, anche se Inzaghi sembrerebbe essere orientato a schierare Alexis Sanchez in coppia con Lautaro Martinez. La tentazione Correa, che negli ultimi giorni si è allenato alla grande, l’ha avuta fino all’ultimo. Il cileno sarà schierato anche perché avrebbe dovuto giocare contro il Bologna, nel match fantasma di giovedì. In ogni caso, Lautaro Martinez in attacco dovrà evitare di prendere un cartellino giallo perché diffidato, rischierebbe di saltare la Supercoppa italiana contro la Juventus. In difesa tutto confermato, mentre sulla fascia destra Dumfries verso la conferma, ancora in vantaggio su Darmian. A centrocampo vista l’assenza sicura di Calhanoglu (che sconterà la squalifica visto Bologna-Inter resta sub iudice), Gagliardini sembra in vantaggio – come l’andata -, su Vidal. A centrocampo Barella e Brozovic completeranno il reparto, con Perisic sulla fascia sinistra.

Di seguito la probabile formazione dell’Inter secondo il quotidiano romano (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Lautaro Martinez, Sanchez.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti