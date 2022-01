Tra Inter e Lazio è scontro aereo: al top nei gol su piazzato e di testa

Inter-Lazio sarà una sfida aerea. Le statistiche delle due squadre infatti le vedono al top nei gol segnati di testa e nei piazzati.

AMBITO SPECIFICO – Attenzione ai cross sarebbe il sottotitolo ideale di Inter-Lazio. Guardando le statistiche infatti le due squadre dovranno marcarsi strette in ogni situazione di gioco aereo. Sia su calcio piazzato che su azione. I nerazzurri e i biancocelesti sono infatti rispettivamente primi e secondi in Serie A nelle voci apposite.

SPECIALISTI DI TESTA – Iniziamo dai gol di testa. L’Inter domina la Serie A con 12 reti realizzate così. Il principale protagonista è Dzeko, con 3 gol. Ma al conto contribuiscono praticamente alla pari anche Lautaro Martinez, Perisic, Skriniar, de Vrij. Una batteria di saltatori notevole, ben sfruttata da Inzaghi. La Lazio risponde con 10. Principali protagonisti Milinkovic-Savic e Immobile, con 4 a testa. Una specialità, visto che parliamo delle uniche due squadre in A in doppia cifra. E gol di testa spesso fa rima con calcio piazzato.

GRAZIE AI PIAZZATI – L’Inter è la migliore squadra in A per gol su piazzato. Con 9 reti all’attivo. Inutile specificare che molti dei gol di testa precedentemente citati vengono proprio da qui. Ma la Lazio non è lontana, avendone realizzati 7 in queste situazioni. Insomma, il discorso è chiaro. E l’attenzione dovrà essere massima.