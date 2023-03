Inter, tutti sacrificabili! Anche Lautaro Martinez. Rinnovi criptici – SI

Dal rischio di vedersi sfuggire un calciatore come Lautaro Martinez ai rinnovi di contratto ancora in bilico di Bastoni e Acerbi (vedi articolo). Ecco la situazione dell’Inter secondo Pedullà, intervenuto su Sportitalia.

ADDI E RINNOVI – Secondo Alfredo Pedullà la situazione finanziaria dell’Inter è così delicata e precaria che il club potrebbe sacrificare qualunque giocatore, anche il più forte. Secondo il giornalista, intervenuto su Sportitalia, i tifosi dovrebbero prepararsi psicologicamente a salutare, eventualmente, anche un calciatore del calibro di Lautaro Martinez. Nulla di fondato, per ora. Quella di Pedullà è solo un’estremizzazione utile a inquadrare il momento che sta vivendo la dirigenza nerazzurra. Quest’ultima alle prese anche con i rinnovi di contratto. In merito a questo, l’esperto di calciomercato fa sapere che fra l’Inter e Alessandro Bastoni è tutto fermo, dopo che quest’ultimo ha avanzato delle richieste. La situazione, così in bilico, sembrerebbe poco rassicurante e da chiarire entro sessanta giorni. L’altra trattativa in sospeso è quella con Francesco Acerbi, il cui diritto di riscatto è di 2,5 milioni di euro che, però, attualmente l’Inter non ha intenzione di pagare. Anche qui qualcosa sembra non quadrare, considerando che si tratta di un difensore preso meno di un anno fa e che si è guadagnato una maglia da titolate.

Fonte: Sportitalia – Alfredo Pedullà