Morace: «Inter, campionato stranissimo. Ma il gioco ora più povero»

L’Inter ha perso tre delle ultime quattro giornate di Serie A, in situazioni dove poteva sicuramente fare di più. L’ex giocatrice e allenatrice Morace, ospite nello studio di Rai 2 per La Domenica Sportiva, non dà le colpe solo a Inzaghi.

RESPONSABILITÀ CONDIVISE – Carolina Morace non vede Simone Inzaghi come unico responsabile dell’altalenanza dell’Inter: «Cosa non viene perdonato? All’inizio è stato un campionato stranissimo: non riusciva a vincere con le grandi ma aveva un percorso abbasanza continuo. Dopo il Mondiale invece è stato l’opposto: ha vinto con le grandi, il Napoli e due volte col Milan, però ha cominciato a perdere punti con Monza ed Empoli. C’è stato un impoverimento del gioco: tiene tanto possesso palla ma non domina, tiene il baricentro alto ma non vediamo questo pressing che usa il Napoli per andare a segnare, è la squadra che crossa di più però i tre attaccanti non stanno rendendo come dovrebbero. Non solo Romelu Lukaku, ma anche Lautaro Martinez ed Edin Dzeko. La responsabilità è dell’allenatore, dei giocatori e della società, in questi casi non è mai solo di uno. L’Inter è la squadra in assoluto che fa meno dribbling del campionato, un dato strano per un club così importante».