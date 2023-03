Acerbi e de Vrij, situazioni in bilico ma futuro diverso all’Inter? Le ultime

La situazione rinnovi in casa Inter è sempre più ingarbugliata, con alcune situazioni ancora da risolvere e una stagione ancora nel vivo. Francesco Acerbi e Stefan de Vrij rappresentano ad oggi due delle situazioni spinose e per motivi differenti.

DA CHIARIRE – La stagione dell’Inter entra nel vivo con un secondo posto ancora tutt’altro che blindato. La situazione diventa più interessante, invece, per quanto riguarda in Champions League e Coppa Italia. Tutte situazioni che potrebbero comunque cambiare alcune valutazioni societarie anche per quanto riguarda i giocatori in scadenza o in dubbio per la prossima stagione. Almeno due di questi riguardano la difesa. Stefan de Vrij sta pesando di cambiare campionato, l’Inter ha già fatto una proposta di rinnovo e attende una risposta. Al termine della stagione club nerazzurro punta al riscatto anche di Francesco Acerbi, occorre però che Lotito conceda uno sconto rispetto ai 4 milioni previsti dagli accordi presi lo scorso agosto.