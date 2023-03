Zanetti: «Lukaku migliora. Inzaghi deve dare di più come noi tutti!»

Javier Zanetti a margine della presentazione autobiografica di Gianlcua Pagliuca chiamato “Volare libero”, ha parlato di alcuni tempi caldi come la crescita di Romelu Lukaku dopo il grave infortunio. Il vicepresidente dell’Inter è fiducioso riguardo la forma acquisita fin qui dall’attaccante belga. Poi anche un parere su Simone Inzaghi e altro ancora.

MOMENTO DELICATO – Zanetti ha parlato dei temi caldi in casa Inter, su tutti il recupero dell’attaccante belga ma anche del momento delicato in casa Inter e le critiche a Simone Inzaghi: «Lukaku sta migliorando tantissimo, ha avuto un infortunio molto grave che lo ha tenuto purtroppo fuori per tantissimo tempo. Non è facile per un attaccante come lui con la stazza che ha recuperare al pieno però credo che nelle ultime settimane si sta vedendo un Lukaku molto positivo. Noi poi siamo consapevoli di aver lasciato qualche punto per strada che non dovevamo lasciare. Non dobbiamo cercare i colpevoli, ma le soluzioni. Sento dire che Inzaghi deve dare di più? Non è che Inzaghi deve dare di più, tutti noi dobbiamo dare di più: società, giocatori e mister. Siamo una squadra, meriti e demeriti sono di tutti. Punto persi con le piccole? Si lavora sempre per migliorare, non abbiamo avuto continuità e non abbiamo chiuso partite e ci hanno raggiunto nel risultato. Per la sfida di ritorno con il Porto siamo fiduciosi, all’andata abbiamo dimostrato personalità».