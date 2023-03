Capuano: «Inzaghi sta regalando tanto a Zhang! Inter nel complesso positiva!»

Capuano esprime il proprio giudizio sulla stagione dell’Inter e di Inzaghi. Presente nello studio di Sportitalia, il giornalista tocca diversi temi nerazzurri, tra cui l’eventuale ritorno di Conte. Una menzione anche per Zhang e i benefici economici che può trarre dal passaggio ai quarti di Champions League. Di seguito le dichiarazioni dell’ospite di “Sportitalia Mercato”.

RITORNI IMPROBABILI – Giovanni Capuano, in un lungo intervento nello studio di Sportitalia, tocca diversi temi sul mondo Inter. Il giornalista, dopo aver detto la sua sull’eventuale ritorno di Antonio Conte, si sofferma su Simone Inzaghi: «Conte ha chiuso male con tutte le squadre. Pure con i nerazzurri sappiamo com’è andata a finire. E, anche lì, l’Inter è stata messa nelle condizioni di chiamare in una notte Inzaghi. Non è possibile che ci sia sempre una ragione per andarsene sbattendo la porta. Oggi qualche club si deve fare una domanda prima di chiamarlo e impostare un progetto futuro. Conte in questo momento è incompatibile con la Serie A. Con l’Inter lo sarebbe sia a livello economico che dal punto di vista ambientale, per com’è andato via due anni fa. Ricordo come ha tratto il mercato della prima stagione, quando disse che Nicolò Barella non era pronto a giocare a calcio. Ci vuole rispetto per Inzaghi che, tra mille difficoltà progettuali, alla fine qualcosina sta facendo. Anche lui è in grado di far rendere dei giocatori. Un esempio è Henrikh Mkhitaryan, che Inzaghi ha trovato la chiave per utilizzarlo al massimo. Poi il nuovo ruolo trovato a Hakan Calhanoglu, che sta rendendo anche a livello europeo».

Inzaghi, per la tua Inter un bilancio positivo

BILANCIO – Capuano continua con la sua disamina sull’Inter, tracciando un quadro generale della stagione: «Il bilancio complessivo risulta ampiamente positivo. Ovviamente, i punti di distacco fanno capire che alcuni errori ci sono stati. Però il giudizio intorno all’Inter è stato un po’ frettoloso. Romelu Lukaku praticamente non è mai stato a disposizione quindi quelli sono stati 20 milioni di euro spesi non benissimo. Ora ci sono ancora tante partite davanti e, magari, fra due mesi faremo un ragionamento diverso. Però l’Inter dovrebbe fare tantissime cose, ha bisogno di certezze e non può fare a meno di entrare in Champions League. Simone Inzaghi sta regalando tanto a Steven Zhang perché il quarto di finale vuol dire tanti soldi non previsti e, se riuscisse a eliminare il Benfica, paradossalmente, coprirebbe il disavanzo di mercato. Questo è un bel ed enorme regalo fatto in un momento delicato per i conti. Però per risistemare tutti i reparti a giugno servono soldi che devono uscire dal mercato. Quindi Marotta dev’essere bravo e non sempre c’è riuscito».