Inter su Kumbulla: contatti riallacciati, affare da chiudere in agosto – Sky

Marash Kumbulla è sempre nel mirino dell’Inter. I nerazzurri hanno riallacciato i contatti col Verona per il giovane difensore italo-albanese e puntano a chiudere l’affare entro la fine dell’estate. Il punto di Alessandro Sugoni per “Sky Sport 24”

CONTATTI RIALLACCIATI – L’Inter ha riallacciato i contatti col Verona per il giovane difensore per il quale sembrava esserci stato un sorpasso della Lazio nelle scorse settimane: «L’Inter ha riallacciato il contatto col Verona per Kumbulla. Ha già un’intesa di massima col giocatore, vuole impostare l’affare adesso e definirlo tra agosto e settembre».