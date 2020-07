Vecino costretto a intervento chirurgico: l’Inter annuncia la decisione

Vecino ha finito la stagione 2019-2020 con l’Inter. Il centrocampista uruguayano si era di nuovo infortunato, dopo aver giocato spezzoni di partita contro Bologna e Verona (vedi articolo). Per lui necessario l’intervento chirurgico, che sarà effettuato subito.

NUOVO STOP – “Nella giornata di domani Matias Vecino si sottoporrà, a Barcellona presso la clinica del Professor Ramon Cugat, a intervento chirurgico artroscopico al ginocchio destro per sofferenza meniscale”. Trattandosi di un problema al menisco lo stop non sarà lungo come in caso di lesione al crociato, ma la sua stagione si chiude qui. Vecino non sarà a disposizione né per le ultime quattro giornate di Serie A né per la fase finale dell’Europa League.

Fonte: sito ufficiale Inter