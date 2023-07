Inter, ora una sola priorità in difesa. Dopo il colpo grande

L’Inter ha già piazzato un colpo, quasi due con Davide Frattesi. Fabrizio Romano su Twitter delinea il programma nerazzurro sul mercato, due priorità fino alla fine.

PROGRAMMA – Marcus Thuram a parametro zero, adesso Davide Frattesi in prestito con obbligo di riscatto a 26/27 milioni di euro più il cartellino di Samuele Mulattieri. I primi due colpi dell’Inter sono andati in porto, il secondo è su quella via ma in fase di definizione. Il programma dei prossimi giorni non cambia, le priorità sono chiare. La prima è un difensore, Merih Demiral dall’Atalanta rimane il primo sulla lista. Dopo si punta tutto su Romelu Lukaku per il grande ritorno.