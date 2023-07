VIDEO IN – Frattesi Inter! Mulattieri al Sassuolo: punto sul mercato

Anche oggi 4 luglio arriva il consueto punto sul mercato direttamente dalla sede del nostro inviato Roberto Novella. Dalla definizione dell’affare di Davide Frattesi fino ai vari incontri in giornata con diversi agenti.

MOVIMENTI – Prima offerta del Manchester United per André Onana, ma non conforme alle aspettative dell’Inter. In sede nerazzurra il nostro inviato Roberto Novella ha riportato l’arrivo di diversi agenti: il primo è stato Busardò, poi Giuseppe Riso, il rappresentante di Davide Frattesi. Si è parlato anche di Samuele Mulattieri, in dirittura d’arrivo al Sassuolo come il centrocampista nero-verde. Questione di ore, poi Frattesi diventerà giocatore dell’Inter. Gaetano Oristanio rimarrà in Serie A, poi discussioni per Stefano Sensi in procinto di andare in un altro club di Serie A.

Il punto sul mercato di Roberto Novella per Inter-News.It.