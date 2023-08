Inter-Pavard, stilata la tabella di marcia! Un’altra idea stuzzica – Sky

L’Inter lavora non solo all’arrivo di Pavard che dovrebbe essere imminente. Un’altra idea stuzzica la dirigenza che anche in queste ore si trova in sede. Di seguito le ultime di Luca Cilli da Sky Sport

TABELLA DI MARCIA – L’Inter lavora instancabilmente per regalare Benjamin Pavard il prima possibile a Simone Inzaghi: «Si sono visti i dirigenti dell’Inter che stanno lavorando per portare in nerazzurro Pavard il prima possibile. Oggi l’Inter ha cercato di anticipare la tabella di marcia che vedrebbe il francese tra domani e giovedì in città per sostenere le visite mediche e mettere la firma sul contratto. Il Bayern Monaco ha chiesto altre 24 ore di tempo perché sta chiudendo la trattativa per il suo sostituto, poi Pavard sarà libero di viaggiare per Milano. L’Inter ha accettato per via dei buoni rapporti con il club bavarese, ma cambia poco. Lunedì a Cagliari potrebbe esserci anche Pavard, al di là di ulteriori slittamenti».

IDEA STUZZICANTE – La dirigenza dell’Inter, però, lavora anche a un’altra pista: «Dirigenti al lavoro anche per definire la situazione intorno a Correa, con l’Inter che sta valutando situazioni e alternative. Se dovesse andare via l’argentino, attenzione al possibile ritorno di Sanchez, che ha lanciato segnali. È un’idea che stuzzica i dirigenti interisti».