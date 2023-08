Correa bocciato da una leggenda del Torino: «Serve uno che corra!»

Correa è nel mirino del Torino che potrebbe prelevarlo in prestito dall’Inter. Un’ex leggenda del club granata, ovvero Angelo Cereser, boccia a prescindere l’argentino che a suo dire non avrebbe le caratteristiche giuste per la squadra di Juric. Ecco le sue parole a Radio Sportiva

BOCCIATO – Joaquin Correa piace al Torino di Ivan Juric, ma secondo l’ex leggenda granata Angelo Cereser non è l’argentino dell’Inter ciò che serve: «Non è che abbia fatto tanti gol, poi non è uno continuo. I campionati, di qualsiasi natura, si vincono sempre non solo con quello che ti fa i 20 gol ma anche con il centrocampo che ti prepara i gol. Bisogna avere un colpo grosso e che corre per tutto l’anno, senza problemi e senza risparmio. Il Torino è carente in questo, Correa non credo che basti. Il nostro Presidente e il direttore sportivo sono maestri nel prendere giocatori dell’ultimo momento, mi sembrano quasi specialisti di questa cosa ma vuol dire che non c’è la volontà di rischiare e di spendere».