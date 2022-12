Inter, occhi su un difensore di Simeone! In Spagna sicuri: rinforzo di lusso

L’Inter si guarda intorno in attesa di risolvere la situazione Milan Skriniar. Nel mirino un giocatore dell’Atletico Madrid del Cholo Diego Simeone. Il difensore è in uscita

NOME NUOVO − José Gimenez nel mirino dell’Inter? Non ha dubbi il Mundo Deportivo. Il quotidiano spagnolo riferisce di un interesse del club nerazzurro per il difensore uruguaiano dell’Atletico Madrid del Cholo Diego Simeone. Il giocatore, il quale partecipato all’ultimo Mondiale con la maglia dell’Uruguay, può uscire dalla rosa madrilena. Di mezzo anche qualche infortunio di troppo. L’Atletico Madrid ha, inoltre, cambiato linea economica dopo l’eliminazione in Champions League. Ovvero vendere e spendere poco.