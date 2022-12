Bini: «Zhang in difficoltà per sistemare i bilanci. Lukaku, questione di peso»

Graziano Bini è stato ospite di Radio Sportiva. L’ex giocatore nerazzurro parla prima delle difficoltà di Zhang di mantenere competitiva la squadra. Poi, parlando di questioni di campo, analizza la situazione di Romelu Lukaku

SITUAZIONE DIFFICILE – Graziano Bini commenta così la situazione societaria dell’Inter: «Se siamo in difficoltà a livello economico, Zhang deve anche cercare di vendere, come ha fatto l’anno scorso. Per sistemare i bilanci è difficile da gestire una situazione di questo tipo. Se è in difficoltà il presidente è difficile saper cosa fare, a meno che non ceda la società. Se vendi Skriniar devi prendere un difensore all’altezza. Quello che è successo l’anno scorso con Bremer non deve più succedere. Se prendi 50 mln per Skriniar ma poi ne devi spendere 40 per andarne a prendere un altro, non cambia la situazione economica. Tu hai 3\4 giocatori che puoi vendere. Il problema è che in quella situazione devi andare a prendere un giocatore all’altezza di quelli li. Dobbiamo sperare che Marotta tiri fuori qualche sorpresa».

IL PROBLEMA DI LUKAKU – L’ex giocatore nerazzurro parla anche di Romelu Lukaku: «Il suo problema riguarda il peso. Avendo giocato quasi niente l’anno scorso, si è visto nelle prime uscite stagionali che aveva dei chili troppo. Il fatto che i medici siano stati prudenti con lui è perché sanno che far giocare un giocatore di più di 100kg potrebbe avere conseguenze negative. Se non si mette in riga, accettando anche di fare 2\3 partite al di sotto delle sue possibilità, farà fatica a incidere».