Napoli al lavoro dopo KO Lille, Inter nel mirino. Buona notizia per Spalletti

Il Napoli si è messo subito al lavoro dopo il pesante 4-1 subito dal Lille. L’Inter si avvicina. Intanto, Luciano Spalletti può sorridere per il rientro di tutti i nazionali

LAVORO − Dopo la batosta, subito al lavoro. Spalletti non vuole perdere tempo, c’è da pensare alla gara contro l’Inter del prossimo 4 gennaio. L’allenamento del Napoli a Castelvolturno si è diviso in due ranghi: scarico per chi ha giocato dall’inizio in amichevole; partitine invece per il resto della rosa. Buona notizia per gli azzurri con il rientro di tutti i nazionali impegnati in Qatar: Lozano, Olivera e Anguissa. Per Zielinski e Kim, lavoro personalizzato.