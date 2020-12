Inter, obiettivo De Paul. Udinese ferma sulle richieste: il punto

L’Inter punta a rinforzarsi nel mercato di gennaio per continuare la rincorsa allo scudetto. Il sogno è Rodrigo De Paul, numero 10 dell’Udinese. L’operazione, però, è estremamente complicata. Le ultime da “SportMediaset”

SOGNO – Il mercato di gennaio è alle porte e l’Inter punta a rinforzare la rosa per continuare la rincorsa allo scudetto. Rodrigo De Paul dell’Udinese è l’obiettivo principale dei nerazzurri. L’argentino ha le caratteristiche perfette per inserirsi al meglio nello scacchiere tattico di Antonio Conte. Le richieste dell’Udinese, però, sono chiare: per strappare l’argentino dal Friuli ci vogliono non meno di 35 milioni di euro. L’austerity che impone la crisi globale rende molto difficile l’operazioni con i nerazzurri che puntano ad ammorbidire le richieste del club friulano con delle contropartite tecniche. Si attendono sviluppi nelle prossime settimane.