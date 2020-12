Gomez, continua il gelo con l’Atalanta. Inter alla finestra: le ultime – Sky

Sembra arrivata alla fine la storia tra Alejandro Gomez e l’Atalanta. L’argentino vive da separato in casa a Bergamo e potrebbe lasciare in questa sessione di mercato la squadra di Gasperini. L’Inter è spettatrice interessata. Le ultime da “Sky Sport”

CASO – In casa Atalanta continua a tenere banco il caso Gomez. Il calciatore argentino vive da separato in casa e si allena a parte. L’avventura con il club bergamasco sembra essere terminata. Ecco che quindi si aprono diversi scenari di mercato. Secondo quanto riferito da “Sky Sport” l’Inter è spettatrice interessata della vicenda e, se le condizioni dovessero permetterlo, si iscriverebbe alla corsa per Gomez. L’Atalanta al momento chiede dagli 8 ai 12 milioni di euro per il cartellino dell’argentino. Troppi per pensare ad una sua permanenza in Serie A. Se il club bergamasco decidesse di abbassare le pretese, ecco che quindi si aprirebbe uno spiraglio per continuare a vedere Gomez in Serie A.