Inter-Crotone, prosegue il lavoro degli uomini di Stroppa: seduta tattica

Crotone logo

Prosegue la preparazione dei calabresi per Inter-Crotone, sfida in programma domenica alle 12:30 a San Siro. Seduta di allenamento mattutina per gli uomini guidati da Stroppa. Si ferma un centrocampista

AL LAVORO – Seduta mattutina in vista di Inter-Crotone per i ragazzi di Giovanni Stroppa: “La squadra si è ritrovata questa mattina al centro sportivo per l’ultimo allenamento del 2020. I ragazzi di mister Stroppa, dopo l’iniziale appuntamento in sala video, hanno svolto una seduta tecnico-tattica sui campi dell’Antico Borgo. Il calciatore Luca Cigarini , che ieri ha accusato dolore al polpaccio, osserverà qualche giorno di riposo e terapie prima di riprendere a lavorare sul campo. Domani, primo giorno del nuovo anno, gli squali torneranno al lavoro al mattino”.