Inter, non solo notizie negative dai rinnovi. Trattative in discesa – Sky

Per l’Inter non arrivano solamente notizie negative dai rinnovi di contratto. Milan Skriniar non ha ancora risposto alla proposta della dirigenza, che però ottiene segnali positivi da altri calciatori secondo Luca Cilli, giornalista di Sky Sport.

RINNOVI – La dirigenza dell’Inter avrà a che fare con diversi giocatori per discutere dei rinnovi di contratto. Luca Cilli, giornalista di Sky Sport, ha riassunto così della situazione in casa nerazzurra: «Ci sono alcune trattative in discesa per i rinnovi di contratto, per esempio quella per Edin Dzeko. Il bosniaco vuole rimanere all’Inter, così come Matteo Darmian. Lo stesso vale per Danilo D’Ambrosio, che magari ha giocato meno rispetto alle scorse stagioni, ma che gode della fiducia della dirigenza. Probabilmente sarà offerto un contratto annuale al difensore. L’altro in scadenza è Samir Handanovic, su cui però non ci sono certezze. In generale, le situazioni sono diverse rispetto a quella di Milan Skriniar. Per lo slovacco ormai è solamente un dentro o fuori, l’offerta c’è, manca la risposta del difensore».