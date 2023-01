Inter, Alcaraz un forte rimpianto per il futuro. Segnale chiaro dalla proprietà

Nel pomeriggio il Racing Club ha ufficializzato la cessione di Carlos Alcaraz, centrocampista classe 2002, al Southampton. Sfuma così un importante obiettivo dell’Inter per il futuro prossimo, segnale chiaro dalla proprietà.

SFORZI – Non ci saranno più sforzi economici, oggi questo è ancora più chiaro. Carlos Alcaraz, centrocampista argentino classe 2002, è passato al Southampton dal Racing Club. Il calciatore era un grande obiettivo dell’Inter, ma la cifra richiesta non era nelle possibilità del club nerazzurro. La società sudamericana ha ufficializzato la cessione per 13 milioni e 650 mila euro, più il 15% sulla rivendita futura. Gli inglesi hanno fatto un colpo assolutamente non da sottovalutare, soprattutto se si pensa che occupano l’ultima posizione della Premier League. L’Inter invece ha dovuto ancora guardare, non ha potuto investire sul futuro. In queste condizioni sarà difficile costruire una squadra competitiva, senza scadenze di contratto incombenti come nella stagione attuale.

Inter, il centrocampo del futuro?

FUTURO – Carlos Alcaraz sarebbe potuto essere il futuro dell’Inter, sostituendo il partente Roberto Gagliardini (vedi articolo). Anche Henrikh Mkhitaryan ha un’età non indifferente e c’è bisogno di una riserva per farlo riposare. Con il Monza questo è stato chiaro, ma Simone Inzaghi non ha potuto sopperire al problema a causa degli infortuni di Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu. Steven Zhang e il gruppo Suning non danno sicurezze, non sono in grado di costruire un futuro adeguato per l’Inter e la scelta di Alcaraz è un forte segnale da tenere a mente. I prossimi anni saranno duri, intanto per la dirigenza il lavoro ricomincia alla ricerca di un nuovo centrocampista.