Gagliardini, il futuro sembra scritto. Cosa ci si aspetta da questi mesi?

Roberto Gagliardini ha il contratto in scadenza a giugno del 2023 con l’Inter e la dirigenza sembra avere già le idee chiare sul futuro del calciatore. Questi mesi saranno realmente importanti per il centrocampista?

OCCASIONI – Roberto Gagliardini non garantisce prestazioni di alto livello, questo è ben chiaro da anni ormai. Il centrocampista non ha mai fatto il tanto voluto salto di qualità e l’investimento dell’Inter non ha trovato una reale giustificazione. Il centrocampista ha deluso e non poco, nonostante le occasioni da parte dei suoi allenatori siano sempre arrivate. Da Antonio Conte fino a Simone Inzaghi, le presenze gli sono state assicurate, senza però un ritorno positivo per il club. Negli ultimi due match dell’Inter, rispettivamente contro Napoli e Monza, Gagliardini non è affatto entrato bene. Nella partita pareggiata con i brianzoli il cambio di passo rispetto ai suoi compagni titolari è stato netto. La differenza è stata palese, sia nella forma fisica che nella capacità di occupare il campo.

Gagliardini, ultimi mesi?

MESI – Gagliardini giocherà in Coppa Italia contro il Parma dal primo minuto, le assenze obbligano Simone Inzaghi a questa scelta. Hakan Calhanoglu, Nicolò Barella e Marcelo Brozovic saranno indisponibili, il trio di centrocampo sarà totalmente inedito. Il tecnico piacentino ha bisogno per il futuro di un calciatore che dia fisicità nel mezzo del campo, che dia maggiore equilibrio alla squadra. Roberto Gagliardini dovrebbe fare tutto ciò, ma i risultati non sono positivi. La dirigenza nerazzurra sembra intenzionata a lasciarlo andare a parametro zero a giugno, quando il contratto del calciatore scadrà. La delusione per questi anni in nerazzurro è tanta, le aspettative non sono state rispettate e anche le possibilità per il centrocampista sono un punto di domanda. Fino alla fine del campionato Gagliardini avrà ancora occasioni con l’Inter e probabilmente saranno le ultime prima dell’addio.