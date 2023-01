Inter, altro obiettivo sfumato per la porta. Il Flamengo già ufficializza

Il Flamengo anticipa i tempi e ufficializza su Twitter un colpo importante per la porta: Agustin Rossi. L’estremo difensore lascerà a parametro zero il Boca Juniors quest’estate, per l’Inter altro obiettivo sfumato.

TEMPI – Mentre l’Inter riflette sul futuro, gli altri club si muovono e anticipano i tempi. Dopo la beffa per Carlos Alcaraz, anche il Flamengo rende ufficiale l’acquisto a parametro zero di un obiettivo nerazzurro: Agustin Rossi. Samir Handanovic e Alex Cordaz sono in scadenza di contratto, Simone Inzaghi ha bisogno di un secondo portiere per la prossima stagione. Rossi, estremo difensore del Boca Juniors, passerà al club brasiliano dal primo luglio del 2023 e ha firmato un contratto valido fino al 2027. Il Flamengo ha pubblicato su Twitter l’esito della trattativa.

Flamengo e Agustin Rossi assinaram pré-contrato de trabalho com validade de 1° de julho de 2023 a 31 de dezembro de 2027. #CRF — Flamengo (@Flamengo) January 9, 2023