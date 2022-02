Inter, non solo Bremer in difesa. Dalla Lazio pronto un piano B – CdS

L’Inter la prossima stagione acquisterà inevitabilmente un difensore, soprattutto se qualcuno dei big (vedi de Vrij) dovesse cambiare squadra. Secondo quanto riportato dal collega Pietro Guadagno sul Corriere dello Sport, i nerazzurri avrebbero già in mente un piano B.

PIANO B – L’Inter la prossima stagione acquisterà un difensore centrale e già da tempo segue diversi profili nazionali e internazionali. Il primo nome sulla lista, come già ribadito in precedenza, è il difensore del Torino, Gleison Bremer, con il quale la società ha già raggiunto un’intesa di massima (vedi articolo). Qualora il Torino dovesse sparare alto, alla luce soprattutto del fresco rinnovo di un anno, secondo il quotidiano romano i nerazzurri avrebbero già pronto un piano B, proveniente da un altro club di Serie A, ovvero Luiz Felipe della Lazio. Sempre che non rinnovi anche lui il suo contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno