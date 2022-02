Inter, cinque giocatori già decisivi al derby più un jolly a disposizione – CdS

Inter, Inzaghi per il derby contro il Milan in programma sabato alle 18 avrà a disposizione ben cinque uomini-derby a differenza del Milan che, invece, ne avrà solo uno.

UOMINI DERBY – Partendo dall’undici titolare dell’Inter, già pressoché certo, spuntano ben cinque elementi già decisivi al derby in passato. Nel Milan, invece, si trova il solo Romagnoli, se davvero Ibrahimovic non dovesse farcela a recuperare. Inzaghi, dunque, conterà sui potenziali uomini-derby, a cui, inevitabilmente, alla luce del momento di forma e della doppietta realizzata con il Cile, si deve aggiungere anche il jolly Alexis Sanchez, che al Milan ha segnato una volta, ma con la maglia dell’Udinese. Tra i nerazzurri che hanno già colpito il Milan c’è sicuramente Lautaro Martinez, a quota tre centri in due sfide pesanti. Il suo compagno di reparto, Edin Dzeko, non ha ancora segnato al Milan con la maglia dell’Inter, però ai rossoneri ha segnato cinque gol totali con la maglia della Roma, mentre nei derby con la Lazio è a quota tre. Gli altri bomber della sfida sono de Vrij e Brozovic, che hanno già esultato due volte ciascuna, una delle quali in tandem. Il quarto è l’ex Hakan Calhanoglu, autore di un gol all’andata. Chiude il cerchio Ivan Perisic, autore di una prodezza allo scadere per il 2-2 finale, in quello che fu il primo derby di Pioli sulla panchina nerazzurra.

Fonte: Corriere dello Sport