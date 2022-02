Lozano fuori in barella con il Messico, c’è una diagnosi: salta Napoli-Inter?

Lozano questa notte nel corso della sfida tra Messico e Panama è stato costretto a fermarsi a causa dell’ennesimo infortunio. Il calciatore ha lasciato il campo in barella dopo aver subito una brutta botta al braccio. In dubbio per Napoli-Inter in programma sabato 12 febbraio?

INFORTUNIO – Lozano, altro stop per infortunio in questa stagione, soprattutto con la sua nazionale. L’attaccante, difatti, questa notte è stato costretto a uscire in barella a seguito di un brutto infortunio subito al braccio. Un dolore fortissimo che non gli ha permesso di proseguire la partita, anzi, di abbandonare il terreno di gioco al 66′. L’attaccante è caduto male sul braccio destro e ha avvertito dolore. Da una prima diagnosi in ospedale si parla di una possibile lussazione al braccio. Seguiranno aggiornamenti, dato che il Napoli affronterà l’Inter il prossimo 12 febbraio. Quel che è certo, è che Lozano salterà intanto la sfida di campionato contro il Venezia.